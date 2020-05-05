Трамп: власти США не имеют отношения к ситуации вокруг пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу

Американские власти не имеют никакого отношения к ситуации вокруг проникновения в Венесуэлу наемников. Об этом заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сообщил о том, что среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности Трампа. "Это не имеет никакого отношения к нашему правительству", - ответил глава вашингтонской администрации.

"Я только что был проинформирован об этом <...> Мы разберемся, <...> и дадим вам знать", - сказал глава государства.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, наемники попытались проникнуть в Венесуэлу на лодках.

Власти Колумбии отвергли заявление венесуэльской стороны. По их версии, Каракас выдвигает против Боготы необоснованные обвинения с целью отвлечения внимания от внутренних проблем Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.