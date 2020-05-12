Первый после перерыва брифинг Трампа по коронавирусу закончился конфликтом с журналистами

Президент США Дональд Трамп в понедельник покинул первый за долгое время брифинг в Белом доме по ситуации с коронавирусом с его участием после перепалки с журналистами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудница телеканала CBS задала Трампу вопрос, зачем он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию внутри страны, где люди продолжают умирать.

"Люди умирают во всем мире. Возможно, это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ", - ответил американский лидер в достаточно резком тоне. Газета The Washington Post и ряд других СМИ позднее обратили внимание на то, что Трамп сказал эти слова журналистке азиатского происхождения.

Она в свою очередь также возмутилась ответом президента и поинтересовалась, почему он говорит про Китай именно ей. Трамп пояснил, что говорит это не конкретно ей, а всем, кто задает "гадкие вопросы", после чего перебил ее, переключившись на журналистку телеканала CNN.

Та в свою очередь не стала задавать свой вопрос, а решила подождать, чтобы дать договорить коллеге. Тогда Трамп передал слово следующему присутствующему, минуя ее. Журналистка CNN все же попыталась задать вопрос, но Трамп перебил и ее, отметив, что дал ей слово, но она не воспользовалась возможностью. После обмена еще несколькими репликами Трамп попрощался с присутствующими и ушел с брифинга.

Брифинги в Белом доме

На протяжении последних двух месяцев и до начала мая брифинги проходили в Белом доме практически ежедневно. Основной темой этих продолжающихся порой более двух часов мероприятий была борьба с коронавирусом, однако часто на них затрагивались и другие вопросы. Первые несколько таких брифингов проходили без участия Трампа, однако вскоре он стал появляться на каждом из них.

26 апреля Трамп написал у себя в Twitter, что проводимые в Белом доме с его участием брифинги не стоят затраченных усилий, если СМИ искажают высказывания выступающих. До этого портал Axios сообщал, что многие советники президента рекомендовали ему прекратить участие в этих мероприятиях, поскольку, по их мнению, слишком частое появление президента США на брифингах плохо сказывается на его рейтингах перед выборами. После этого Трамп действительно перестал их проводить.

5 мая американский лидер в интервью газете New York Post сообщил, что намерен возобновить регулярные, но не ежедневные брифинги сотрудников администрации высокого ранга и экспертов, посвященные ситуации вокруг коронавируса. Сегодняшний брифинг стал первым за долгое время таким мероприятием с участием самого президента.