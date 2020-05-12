Главный инфекционист США считает заниженным число жертв COVID-19 в стране

Реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальную статистику. Такое мнение выразил во вторник директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США к настоящему моменту зафиксировано более 80 тыс. летальных исходов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на слушаниях отметил, что некоторые специалисты предполагают, что реальные показатели могут быть на 50% выше этих данных.

"Я не уверен, что на 50% больше, но большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше этой цифры. <...> Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как [пациенты с] COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), потому что они не были госпитализированы. <...> Думаю, вы правы, цифра, вероятно, выше. Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше", - сказал Фаучи.

Снятие ограничений

Фаучи заявил, что преждевременное снятие санитарных ограничений, введенных в США в связи с коронавирусом, может привести к новым вспышкам заболевания.

"Если некоторые районы, города, штаты <...> будут преждевременно открываться, не имея возможности эффективно реагировать, я беспокоюсь, что мы начнем наблюдать небольшие всплески [числа заболевших], что может перейти во вспышки [коронавируса]", - сказал он.

При этом Фаучи подчеркнул необходимость придерживаться разработанных администрацией США рекомендаций о поэтапном снятии ограничений. "Последствия [пренебрежения этими рекомендациями] могут быть по-настоящему серьезными", - отметил Фаучи.

Ситуация в США

Фаучи считает, что ситуация с распространением нового коронавируса в США пока не находится под полным контролем.

"Если вы думаете, что у нас все в полной мере под контролем, то это не так", - сказал Фаучи. "Если вы посмотрите на динамику вспышки, мы наблюдаем уменьшение числа случаев госпитализации и инфицирования в некоторых местах. <...> Но в других частях страны мы видим всплески [случаев заражения]. <...> Думаю, мы движемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что мы каким-то образом имеем полный контроль над этой вспышкой", - пояснил он.

Слушания проходили в необычном формате. Председатель комитета республиканец Ламар Александер (от штата Теннесси) вел заседание по видеосвязи - законодатель находится на самоизоляции после того, как у одного из сотрудников его аппарата был диагностирован коронавирус. Многие другие сенаторы также участвовали в слушаниях дистанционно. Те же, кто физически присутствовал на мероприятии, строго соблюдали нормы социальной дистанции, некоторые были в защитных масках.

Фаучи, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Джируар выступали на слушаниях по видеосвязи. Первые трое ранее объявили о намерении соблюдать полную самоизоляцию в течение 14 дней на фоне того, как коронавирус на прошлой неделе был выявлен у Кэти Миллер - пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 80 тыс. человек.