США безвозмездно передадут Индии аппараты ИВЛ
Соединенные Штаты безвозмездно передадут Индии аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), страны сотрудничают в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Я горд сообщить, что США безвозмездно передадут нашим друзьям в Индии аппараты искусственной вентиляции легких, - отметил Трамп в Twitter. - Мы вместе с Индией и премьер-министром Нарендрой Моди во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины, вместе мы сокрушим невидимого врага".
Ранее глава Белого дома выражал намерение поставить аппараты целому ряду стран, в том числе России, Испании, Италии, Мексике, Франции и ФРГ.
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