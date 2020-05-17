В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

Десять пожарных тяжело пострадали при тушении сильного возгорания в субботу в американском городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила городская пожарная служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, пожар вспыхнул на улице Бойд-стрит и сопровождался взрывом. "Взрыв на месте событий вынудил подать сигнал SOS, 10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", - говорится в Twitter службы.

"Тушением занимаются более 230 пожарных. Из них сформирована медицинская группа для оказания помощи и транспортировки пострадавших", - информировала пожарная служба Лос-Анджелеса.

По данным телекомпании NBC, власти оценивают состояние пострадавших как критическое. Согласно репортажу телекомпании, возгорание в целом локализовано. Дым валит из зданий, которые, судя по вывескам, являются складскими помещениями или магазинами.