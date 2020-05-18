Ракета с секретным американским космопланом стартовала с мыса Канаверал

Тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на борту стартовала в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пуск состоялся в 09:14 по местному времени (17:14 GMT+4), трансляция ведется на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

"Atlas 5 через 1 минуту и 40 секунд прошел порог скорости в 1 Мах и летит со скоростью выше скорости звука", - говорится в блоге компании. Она уже подтвердила отделение верхней ступени носителя. На седьмой минуте полета ULA прекратила трансляцию.

Запуск проведен в интересах Космических сил США. Проект курирует спецподразделение ВВС США, занимающееся разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, который должен превосходить по своим характеристикам самолет В-2 Spirit. Информация о приборах, установленных на борту Х-37В, в том числе о содержимом грузового отсека, засекречена.

Как сообщила ранее министр ВВС США Барбара Баррет, во время миссии планируется провести ряд научных экспериментов. Один из них посвящен изучению влияния радиации и других явлений на образцы семян и растений, употребляемых в пищу. Другой эксперимент подразумевает "преобразование солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию", которую попытаются передать на Землю, пояснила министр. На носителе также имеется разработанный Академией ВВС США малый спутник FalconSat-8, на котором проведут пять отдельных экспериментов.

Как сообщила американская авиационно-космическая корпорация Boeing, являющаяся головным подрядчиком программы X-37B, в ходе полета будут испытаны технологии многоразовых космических аппаратов. "Boeing также работает над определением возможностей для проведения в будущем экспериментов, связанных с многоразовыми аппаратами, в ходе каждого полета [X-37B]", - проинформировали в компании. Помимо вышеупомянутых задач, на борту X-37B будут проведены два эксперимента NASA, которые позволят выявить влияние радиации и других космических явлений на "некоторые материалы и семена, примененные для производства пищи", добавили в Boeing. Как отметил разработчик, X-37B впервые оснащен штатным модулем с увеличенной полезной нагрузкой, предназначенной для проведения вышеуказанных экспериментов.

История полетов

Космоплан данного типа запущен в шестой раз. Это 139-я миссия ULA и 84-й пуск носителя Atlas 5, при этом в ходе пуска была задействована ракета-носитель с уникальной конфигурацией. Первый полет космоплана, начавшийся в апреле 2010 года, продолжался 225 дней. Второй - 468 дней (с марта 2011 года по июнь 2012 года), третий - 675 дней (с декабря 2012 года по октябрь 2014 года). Во время четвертой миссии, завершившейся 7 мая 2017 года, аппарат находился на орбите уже 717 дней 20 часов и 42 минуты. Пятая миссия стала рекордной по продолжительности: Х-37B приземлился 27 октября прошлого года на взлетно-посадочную полосу Центра космических полетов им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, проведя в космосе 780 дней.