Трамп заявил о значительном снижении числа заражений коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп отметил 17 мая, что в последнее время число заражений коронавирусом в стране стремительно уменьшается, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число заражений коронавирусом сильно снижается на всей территории Соединенных Штатов, за несколькими исключениями. Действительно, это очень хорошие новости", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 89 318 человек, выздоровели 268 376.