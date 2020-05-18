Трамп заявил о значительном снижении числа заражений коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп отметил 17 мая, что в последнее время число заражений коронавирусом в стране стремительно уменьшается, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Число заражений коронавирусом сильно снижается на всей территории Соединенных Штатов, за несколькими исключениями. Действительно, это очень хорошие новости", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 89 318 человек, выздоровели 268 376.
Лента новостей
Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы
В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве
В Азербайджане выявлен 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека – Оперативный штаб
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа
Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
В этот трудный период мы являемся свидетелями Вашей решительной борьбы с пандемией - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей - письмо Президенту Ильхаму Алиеву