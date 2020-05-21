Пенс заявил, что в США за 100 дней выпустят 110 тыс. аппаратов ИВЛ

Власти США организовали производство 110 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких - оборудование будет готово в течение ста дней. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business вице-президент США Майкл Пенс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это поистине общенациональное достижение, - заявил он. - Ни один из тех американцев, кому необходим такой аппарат, не должен быть лишен такой возможности. Под руководством президента Трампа мы ускорили процесс производства необходимого оборудования, ускорили поставки, расширили масштабы тестирования по всей стране".

По словам Майкла Пенса, предпринятые администрацией президента Дональда Трампа меры в течение последних 45 суток позволили добиться замедления распространения коронавируса. "Самое лучшее, что мы можем сейчас сделать для американцев - это ответственно подходить к созданию условий для безопасного возвращения их к трудовой деятельности", - добавил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 93,5 тыс. человек, в том числе более 28,6 тыс. в штате Нью-Йорк.