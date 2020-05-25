США передадут Бразилии 1 тыс. аппаратов ИВЛ

Соединенные Штаты передадут Бразилии 1 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером сообщении Совета национальной безопасности (СНБ) США в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Администрация США безвозмездно направляет тысячу аппаратов ИВЛ для Бразилии в качестве медицинской помощи, - сообщили в СНБ. - США признают серьезные усилия правительства Бразилии [в борьбе с пандемией] и намерены вскоре укрепить сотрудничество в сфере обороны и торговли".

Соединенные Штаты из-за угрозы распространения коронавируса запрещают с 23:59 28 мая (06:59 мск 29 мая) въезд иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, в настоящее время занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (363 211), уступая только США (более 1,64 млн). Число летальных исходов от заболеваний, вызываемых коронавирусом, в крупнейшем латиноамериканском государстве превышает 22 тыс.