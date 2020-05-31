Губернатор Джорджии направил в Атланту 1,5 тыс. бойцов Нацгвардии на фоне протестов

США 31 мая 2020 03:05 (UTC+04:00)
Губернатор Джорджии направил в Атланту 1,5 тыс. бойцов Нацгвардии на фоне протестов

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал в субботу указ об отправке в Атланту 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии США для сохранения порядка в связи со вспыхнувшими в городе протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руководители штата и местных органов власти вместе работают над обеспечением общественной безопасности и сохранением мира в Атланте, - написал Кемп на своей странице в Twitter. - Я подписал указ о мобилизации 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии для поддержания порядка в городе и устранения очагов незаконной деятельности".

Ранее губернатор Джорджии объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Фултон с административным центром в Атланте. Согласно этому решению, до 500 членов Нацгвардии США немедленно должны были отправиться в город, чтобы защищать его жителей и их собственность.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на департамент полиции Атланты сообщил, что в ходе протестов в пятницу ночью и утром в субботу были задержаны более 70 человек, повреждены около 20 автомобилей сотрудников правоохранительных органов, зафиксированы многочисленные пожары и акты вандализма. По меньшей мере три сотрудника полиции получили легкие травмы, добавили в ведомстве.

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