Комендантский час объявили в Нью-Йорке и еще примерно в 40 городах США

Комендантский час из-за продолжающихся в США протестов и беспорядков действует на территории примерно 40 американских городов. В понедельник такие меры были приняты и в крупнейшем мегаполисе США - Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О введении комендантского часа в городе с 23:00 понедельника до 05:00 вторника объявил мэр Билл де Блазио. Как следует из его исполнительного указа, в эти часы "особенно трудно поддерживать общественный порядок". Ограничения вводятся, чтобы гарантировать безопасность граждан и сохранность имущества, а также предотвратить распространение нового коронавируса, говорится в документе.

Запрет касается как передвижения по улицам города пешком, так и перемещения на автотранспорте. Нарушителям может грозить тюремное заключение продолжительностью до трех месяцев, а также штраф в размере до $500. Не распространяется комендантский час, в частности, на пожарных, полицейских, медицинских работников, сотрудников ряда продуктовых магазинов и аптек. Власти города подтвердили, что не намерены наказывать бездомных, которые останутся на улицах.

Газета The New York Times констатирует, что сразу на всей территории мегаполиса не вводили комендантский час в течение по крайней мере уже нескольких десятилетий.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе полицейского управления Нью-Йорка, за последние сутки в городе задержали во время протестов и беспорядков более 250 человек. Семь стражей порядка пострадали, 11 автомобилей полиции были повреждены.

Согласно подсчетам телеканала CNN, в субботу находиться на улице в ночные часы запретили в 25 городах США. В понедельник это число выросло уже примерно до 40. В большинстве случаев комендантский час в американских городах начинается в период с 19:00 до 23:00 и завершается в 05:00 или 06:00.

Среди крупнейших городов, где из-за протестов ввели указанные ограничения: Лос-Анджелес, Сан-Хосе и Сан-Франциско (все в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Филадельфия и Питтсбург (оба в штате Пенсильвания), Даллас и Сан-Антонио (оба в штате Техас), Майами, Джексонвилл и Орландо (все в штате Флорида), Колумбус, Цинциннати, Дейтон и Кливленд (все в штате Огайо), Сиэтл (штат Вашингтон), Детройт (штат Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (оба в штате Миннесота), Луисвилл (штат Кентукки).

В этот список также включен Вашингтон. Ограничения в американской столице, где имели место многочисленные случаи грабежей и поджогов зданий, будут действовать не менее двух суток. Аризона пока остается единственным штатом, на всей территории которого введен комендантский час.

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Согласно последним оценкам The Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.