В США на фоне беспорядков вырос спрос на перцовые баллончики

Массовые протесты и беспорядки в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) привели к росту спроса на предметы самообороны и символику движения "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник телеканал CNBC.

Он изложил результаты изучения перечня наиболее раскупаемых товаров крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon. В разделе товаров для спорта и походов самым высоким спросом пользуются баллончики с перечным газом. В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью "Я не могу дышать" - последней фразой Флойда перед смертью, - а также книги, посвященные истокам расизма, анархизма и проблемам равноправия.

Майки с символикой Black Lives Matter занимают 60-ю строку в разделе одежды. Как обращает внимание телеканал, в прошлую пятницу эти майки не были включены в первую тысячу самым ходовых товаров данной категории на платформе Amazon. Достаточно высоким спросом пользуются электрошокеры с подзарядкой, занимающие 44-е место в разделе товаров для спорта и походов.

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер, после того как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Согласно последним оценкам The Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.