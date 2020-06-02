Boeing подал в арбитражный суд на Embraer из-за срыва сделки между компаниями

Американская корпорация Boeing подала иск в арбитражный суд к бразильской авиастроительной компании Embraer из-за несостоявшейся сделки между компаниями. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Рейтер.

"Boeing подала иск на бывшего партнера — Embraer — в арбитраж из-за неудавшейся сделки на сумму 4,2 миллиарда долларов", — пишет агентство.

При этом в конце апреля Embraer подала в суд на Boeing. Это произошло после того, как Boeing отказался от совместного предприятия с Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний. Предполагалось, что сумма сделки составит 4,2 миллиарда долларов, Boeing должен был купить 80% подразделения коммерческих самолетов Embraer.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников — около 140 тысяч человек.

Embraer — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Компания выпускает также корпоративные, военные, сельскохозяйственные самолеты.