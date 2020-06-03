Тысячи атомных бомб: Ученые опасаются мощного извержения вулкана в США
Ученые напомнили, что Штаты могут столкнуться с куда более страшной проблемой, нежели беспорядки или даже пандемия коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Сейсмологи сообщили: в национальном парке Йеллоустоун только за один день 29 мая было зафиксировано больше десятка землетрясений. Это при том, что раньше их было не более одного-двух в сутки.
Некоторые предположили, что просыпается знаменитый Йеллостоунский супервулкан, который извергался последний раз 174 тысячи лет назад. По расчетам ученых, если это произойдет, выделится энергия, сравнимая с тысячей атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.
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