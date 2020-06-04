Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,9 миллиона
В Соединенных Штатах с начала пандемии COVID-19 число заразившихся коронавирусом достигло по состоянию на 05:00 (GMT+4) четверга 1 901 783 человек, сообщил портал Worldometer, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
В стране зафиксировано 109 142 смерти от связанных с коронавирусом заболеваний, излечились более 688 тыс. больных, уровень смертности на 1 млн населения составил 330 человек.
По данным портала, который специализируется на мировой статистике, число инфицированных COVID-19 в мире составляет 6 567 393, скончались 387 913, излечились более 3 млн, уровень смертности - 49,8 на 1 млн жителей планеты.
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