Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,9 миллиона

В Соединенных Штатах с начала пандемии COVID-19 число заразившихся коронавирусом достигло по состоянию на 05:00 (GMT+4) четверга 1 901 783 человек, сообщил портал Worldometer, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В стране зафиксировано 109 142 смерти от связанных с коронавирусом заболеваний, излечились более 688 тыс. больных, уровень смертности на 1 млн населения составил 330 человек.

По данным портала, который специализируется на мировой статистике, число инфицированных COVID-19 в мире составляет 6 567 393, скончались 387 913, излечились более 3 млн, уровень смертности - 49,8 на 1 млн жителей планеты.