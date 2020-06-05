В университете в Миннеаполисе учредили стипендию имени Джорджа Флойда

Стипендия имени Джорджа Флойда - афроамериканца, смерть которого стала поводом для массовых протестов в США, - учреждена в четверг в Северном центральном университете Миннеаполиса (штат Миннесота). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил президент университета Скотт Хэгэн во время мемориальной службы по Флойду, проходившей на территории учебного заведения. Трансляцию вела телекомпания CNN.

"Стипендия имени Джорджа Флойда должна вдохновить молодых темнокожих лидеров, - заявил Хэгэн, добавив, что в стипендиальный фонд уже поступили пожертвования в размере $52 тыс. - Я призываю всех президентов университетов в США учредить свои стипендии имени Джорджа Флойда". "Настало время инвестировать средства в новое поколение темнокожих американцев, которые могут и готовы стать лидерами в нашей стране, и поэтому президентам университетов следует действовать совместно", - добавил он.