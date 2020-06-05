Фонд помощи семье погибшего от рук полиции Джорджа Флойда собрал около $13 млн
Около полумиллиона человек направили пожертвования на сумму порядка $13 млн в фонд помощи семье афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) вызвала волну протестов в ряде городов страны.
Об этом сообщил в пятницу новостной портал TMZ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe сделали примерно 500 тыс. человек, что стало самым высоким показателем за всю историю площадки. Средства были переведены в общей сложности жителями 125 стран. По словам брата умершего, собранные деньги пойдут в том числе на покрытие расходов на похороны, которые состоятся 9 июня в Хьюстоне (штат Техас).
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