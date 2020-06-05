AP: власти Миннеаполиса согласились запретить полицейским применять удушающие приемы

Власти Миннеаполиса (штат Миннесота) согласились на законодательном уровне запретить применение полицейскими удушающих приемов при задержании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, соответствующая инициатива поступила ранее от властей Миннесоты после того, как Департамент по защите прав человека этого штата начал расследовать соблюдение гражданских прав сотрудниками полицейского управления Миннеаполиса. По информации AP, полицейским запрещено будет применять удушающие приемы при задержании потенциальных преступников.

При этом сотрудники правоохранительных органов обязаны будут в устной или физической форме оказывать сопротивление коллегам, пытающимся применять такие приемы. Кроме того, им предписывается немедленно докладывать начальству обо всех случаях применения силы другими полицейскими.

Агентство подчеркивает, что соглашение между властями города и штата может быть одобрено городским советом уже в пятницу. Для того, чтобы вступить в силу, нововведение должно быть также одобрено в суде.