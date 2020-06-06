В США в связи с акциями протестов в 33 штатах задействованы 41,5 тыс. нацгвардейцев

Число военнослужащих Национальной гвардии, мобилизованных в 33 штатах для поддержания порядка в связи с массовыми демонстрациями протеста, достигло 41,5 тыс. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, в столичном федеральном округе Колумбия, по данным телекомпании, насчитывается 5,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, причем 1,2 тыс. из них из самого федерального округа и 3,9 тыс. - из других штатов.

Днем ранее, отметила телекомпания, в 32 штатах и в федеральном округе Колумбия были задействованы 32,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Части Национальной гвардии существуют на территории всех штатов, представляют собой организованный резерв Вооруженных сил США и подчиняются президенту США и губернаторам штатов. Общая численность Национальной гвардии превышает 400 тыс. человек.