Сбой произошел в работе Google и YouTube в ряде стран

Пользователи Google и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на Прайм.

По данным портала, серьезные перебои начались около 7.08. Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США.

Отмечается, что около 67% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 32% — со входом в учетную запись.

Около 62% жалоб пользователей YouTube связаны с проблемами при просмотре видео, более 32% жалуются на проблемы с сайтом, 5% — на проблемы с авторизацией.