Сбой произошел в работе Google и YouTube в ряде стран
Пользователи Google и YouTube в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на Прайм.
По данным портала, серьезные перебои начались около 7.08. Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США.
Отмечается, что около 67% пользователей Google жалуются на проблемы с поиском, 32% — со входом в учетную запись.
Около 62% жалоб пользователей YouTube связаны с проблемами при просмотре видео, более 32% жалуются на проблемы с сайтом, 5% — на проблемы с авторизацией.
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