Bloomberg: American Airlines возобновит эксплуатацию 141 лайнера

Авиакомпания American Airlines возобновит эксплуатацию 141 авиалайнера в связи с ожидаемым в июле увеличением объема пассажирских авиаперевозок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании Брайана Метэма.

По данным агентства, будут подготовлены к возобновлению эксплуатации 83 самолета Airbus SE A320 и 58 самолетов Boeing 737. Как отмечает Bloomberg, авиакомпания в связи с резким сокращением пассажиропотока в период пандемии коронавирусной инфекции временно приостановила полеты 435 самолетов.

Еще одна крупная американская авиакомпания - Delta Airlines - планирует увеличить в июле число рейсов в два раза по сравнению с маем. При этом она не уточнила, сколько ее самолетов будет возвращено в эксплуатацию. В марте текущего года Delta Airlines сообщала о временном прекращении эксплуатации более 600 своих самолетов.

По оценкам экспертов федерального Управления по безопасности на транспорте США и других организаций, число авиапассажиров в период пандемии сократилось почти в два раза.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,96 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 111,4 тыс. человек.