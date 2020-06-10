Брэд Питт пришел на митинг после смерти Джорджа Флойда
Знаменитый актер Брэд Питт пришел на митинг протеста, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Голливуде, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Мероприятие состоялось в воскресенье в Лос-Анджелесе, лауреата премии "Оскар" видели около 50 тысяч человек, которые также вышли протестовать, сообщает Daily Mail.
Примечательно, что актер приехал на протесты на своем мотоцикле BMW.
Сам Питт публично не высказывал свою позицию по поводу произошедшего, как и многие его коллеги по амплуа.
Ранее Питт неприятно удивил поклонников неопрятным внешним видом после длительного карантина.
Нестриженный Питт был замечен в мятой одежде вместе со своим другом - басистом Red Hot Chili Peppers Фли - возле своего дома в Малибу.
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