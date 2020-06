Белый дом заявил Болтону, что в его книге все еще содержится секретная информация

Белый дом заявил экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, что в его готовящейся к публикации книге по-прежнему есть информация, которая расценивается как секретная. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета The Hill.

По данным издания, Белый дом планирует к 19 июня предоставить Болтону отредактированную копию его работы.

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна была выйти в марте, но затем публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Белый дом пока не дал официального согласия на выход книги, который члены администрации задерживали в связи с процессом ее проверки на наличие секретной информации. Президент страны Дональд Трамп, по данным издания, ранее заявлял, что Болтон не должен публиковать книгу до президентских выборов, которые пройдут в США 3 ноября. При этом, как писала газета, Болтон, уверенный в том, что он убрал из книги все данные, которые могут быть секретными, намерен опубликовать свои мемуары в конце июня, даже если Белый дом не даст на это одобрение.

Как сообщала в январе газета The New York Times, в тексте рукописи содержится информация о том, что Трамп в августе прошлого года якобы говорил Болтону, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Совет национальной безопасности 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что новая книга экс-помощника президента США по национальной безопасности содержит сведения, составляющие государственную тайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Копия данного документа была предоставлена корреспонденту ТАСС в Вашингтоне представителем Белого дома.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.