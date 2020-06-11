Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн
Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 2 000 464 в ночь на четверг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.
Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 112 908 пациентов с коронавирусом, вылечились 533 504.
Лента новостей
В рамках проекта Международного центра мугама начаты поиски сведений о жизни и могилы в Стамбуле азербайджанского ханенде
Вместо того, чтобы подать пример молодежи, взрослые люди сами нарушают карантин – заслуженный артист Балоглан Ашрафов
В Азербайджане выявлены 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 114, скончались 4 человека - Оперативный штаб
МИД Азербайджана: Ненависть на этнической и религиозной почве, враждебность и нетерпимость составляют основу политики Армении