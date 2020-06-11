Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 2 000 464 в ночь на четверг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 112 908 пациентов с коронавирусом, вылечились 533 504.