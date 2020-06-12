Комитет сената США одобрил оборонный бюджет

Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Так, согласно результатам голосования, бюджет составит $740 млрд. В голосовании приняли участие 27 человек, из которых 25 отдали свои голоса за.

Для окончательного утверждения бюджета проект должен пройти голосование полного состава сената, согласование с проектом палаты представителей, а затем его должен подписать президент США Дональд Трамп.