Трамп допускает возможность встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп допускает возможность встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я мог бы об этом подумать, - сказал Трамп новостному порталу Axios в интервью, выдержки из которого публикуются на сайте в воскресенье. - Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не против встреч".

На вопрос, сожалеет ли он о том, что последовал совету бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, глава Белого дома ответил: "Не особенно". "Я мог бы жить с этим или обойтись без этого, но я был крайне против того, что происходило в Венесуэле, - отметил Трамп. - Гуайдо выбрали. Думаю, я не был обязательно за, но заявил, что кому-то это понравится, другим - нет".