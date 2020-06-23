Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

США 23 июня 2020 11:10 (UTC+04:00)
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Принадлежащая корпорации Билла Гейтса Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит свою работу 22 июля текущего года, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Отмечается, что пользователи платформы после ее закрытия смогут перейти на Facebook Gaming.

Microsoft объявила о прекращении работы стримингового сервиса в понедельник, 22 июня, за месяц до даты закрытия.

Mixer специализируется на компьютерных играх.

После 22 июля пользователи Mixer смогут перейти на платформу Facebook Gaming. Сообщается, что из-за перехода стримеры Mixer получат доступ к более широкой аудитории.

В свою очередь, получив пользователей Mixer, Facebook Gaming сможет принимать более активное участие в проектах, связанных с игровой консолью Xbox (которые разрабатываются компанией Microsoft).

Партнеры платформы Mixer на Facebook Gaming получат аналогичный статус и сохранят условия монетизации.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью порталу The Verge заявил, что первоначально показатели Mixer были ниже, чем у конкурентов: Facebook Gaming, Youtube и Twitch.

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