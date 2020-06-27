В США жертвами коронавируса стали более 125 тысяч человек
В США от коронавируса и вызываемых им заболеваний и осложнений скончались 125 045 человек, сообщил в ночь на субботу американский университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Всего в Соединенных Штатах число инфицированных CОVID-19 с начала пандемии достигло 2 467 510, излечились более 670 тысяч человек.
В мире по состоянию на 05:30 (GMT+4) субботы, по данным университета, насчитывается 9 776 392 заразившихся коронавирусом с начала его распространения, число умерших – более 493,6 тысячи, выздоровели 4,9 миллиона.
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