В США жертвами коронавируса стали более 125 тысяч человек

В США от коронавируса и вызываемых им заболеваний и осложнений скончались 125 045 человек, сообщил в ночь на субботу американский университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Всего в Соединенных Штатах число инфицированных CОVID-19 с начала пандемии достигло 2 467 510, излечились более 670 тысяч человек.

В мире по состоянию на 05:30 (GMT+4) субботы, по данным университета, насчитывается 9 776 392 заразившихся коронавирусом с начала его распространения, число умерших – более 493,6 тысячи, выздоровели 4,9 миллиона.