Huawei объявлена угрозой нацбезопасности США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei была объявлена угрозой национальной безопасности США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg.
Соответствующее решение было принято Бюро по общественной и внутренней безопасности Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC). Глава комиссии Аджит Пай отметил, что компания имеет связь с компартией Китая и военными подразделениями страны.
Кроме того, к угрозе нацбезопасности была приравнена компания ZTE.
После данного решения компании не могут использовать средства из фонда общих услуг FCC для «приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками». Фонд насчитывает около $8,3 млрд.