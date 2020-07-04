В Массачусетсе произошла стрельба в торговом центре
Стрельба произошла в торговом центре в городе Брейнтри (штат Массачусетс), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила в пятницу телекомпания ABC, пострадал по меньшей мере один человек.
Полиция города, расположенного примерно в 17 км от Бостона, оцепила здание торгового центра. Его посетителям и сотрудникам приказано оставаться на своих местах.
По словам очевидца, которые приводит ABC, всего прозвучало шесть выстрелов. Один пострадавший доставлен в больницу, полицейские ведут поиск предполагаемого стрелка.
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