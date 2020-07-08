Amazon выплатит $134,5 тыс. для урегулирования ситуации с нарушением санкций США

Американская компания Amazon достигла соглашения с Министерством финансов США, которое обвинило онлайн-ритейлера в нарушении санкционного режима Соединенных Штатов. Как говорится в опубликованном в среду заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, компания заплатит $134,5 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Amazon <...> согласилась заплатить $134 523 для урегулирования потенциальной административной ответственности за нарушение нескольких санкционных программ OFAC", - указано в заявлении. Отмечается, что компания в числе прочего "предоставляла товары и услуги <...> лицам, находящимся в регионах и странах, попавших под санкции [OFAC]: Крым, Иран и Сирия".

В связи с воссоединением Крыма с Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.