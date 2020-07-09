США пригласят Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями в Вене
Соединенные Штаты пригласят Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями в Вене, а также хотели бы предварительной встречи представителей Москвы и Пекина по этому вопросу. Об этом говорится в распространенном во четверг письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли пригласит власти Китая присоединиться к добросовестным переговорам в Вене, в Австрии", - заявила она.
"Соединенные Штаты также рекомендуют, чтобы представители Китая и России встретились в более ранние сроки, чтобы обсудить следующие шаги для трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями", - добавила Ортэгус.
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