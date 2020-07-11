Трамп смягчил наказание экс-советник Стоуну, приговоренному за дачу ложных показаний

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику Роджеру Стоуну, приговоренному судом к тюремному заключению за дачу ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор. <...> Роджер Стоун теперь свободный человек!" - говорится в сообщении. Как поясняет агентство Associated Press, решение о смягчении наказания не приведет к снятию судимости со Стоуна, но защитит его от отбытия тюремного заключения.

Федеральный суд столичного округа Колумбия ранее предписал 67-летнему Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания. Апелляционный суд Вашингтона в пятницу отклонил ходатайство экс-советника президента о переносе даты начала отбытия наказания на более поздний срок.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Он был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.