На корабле ВМС США произошел пожар
По меньшей мере 11 моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара, произошедшего на одном из военных судов на базе в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Возгорание произошло на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard. Пострадавшие моряки доставлены в местные больницы с незначительными травмами. Экипаж в полном составе покинул судно.
Отмечается, что вскоре после начала пожара произошел взрыв. Пожарные продолжают тушение возгорания, причины инцидента устанавливаются.
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