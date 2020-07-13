На корабле ВМС США произошел пожар

США 13 июля 2020 00:34 (UTC+04:00)
На корабле ВМС США произошел пожар

По меньшей мере 11 моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара, произошедшего на одном из военных судов на базе в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Возгорание произошло на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard. Пострадавшие моряки доставлены в местные больницы с незначительными травмами. Экипаж в полном составе покинул судно.

Отмечается, что вскоре после начала пожара произошел взрыв. Пожарные продолжают тушение возгорания, причины инцидента устанавливаются.

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