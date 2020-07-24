Планировавшего атаку на Белый дом осудили в США

Американский суд приговорил Хашера Джалала Тахеба к 15 годам тюремного заключения за подготовку террористической атаки на Белый дом, сообщает министерство юстиции США, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В марте 2018 года представитель общины Атланты сообщил об опасениях по поводу Тахеба в местные правоохранительные органы, после чего информация была передана в Федеральное Бюро Расследований (ФБР), указано в сообщении.

Следствием установлено, что 23-летний мужчина планировал атаки на Белый дом, Статую Свободы, монумент Вашингтона, Мемориал Линкольна и синагогу.

Тахеб приговорен к 15 годам лишения свободы, после освобождения он еще три года будет находиться под наблюдением.