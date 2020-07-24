Планировавшего атаку на Белый дом осудили в США
Американский суд приговорил Хашера Джалала Тахеба к 15 годам тюремного заключения за подготовку террористической атаки на Белый дом, сообщает министерство юстиции США, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В марте 2018 года представитель общины Атланты сообщил об опасениях по поводу Тахеба в местные правоохранительные органы, после чего информация была передана в Федеральное Бюро Расследований (ФБР), указано в сообщении.
Следствием установлено, что 23-летний мужчина планировал атаки на Белый дом, Статую Свободы, монумент Вашингтона, Мемориал Линкольна и синагогу.
Тахеб приговорен к 15 годам лишения свободы, после освобождения он еще три года будет находиться под наблюдением.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета
Президент Ильхам Алиев: Проблемы питьевой воды и мелиорации находятся в центре внимания. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны
Президент Ильхам Алиев: В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов
Президент Ильхам Алиев: Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций
Минобразования Азербайджана прокомментировало некоторые вопросы в связи с конкурсом по приему на работу учителей
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает конкретных предложений от сопредседателей по предметным переговорам по карабахскому конфликту
Захарова: Россия предпринимает конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на азербайджано-армянской границе
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО)
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана