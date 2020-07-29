Белый дом рекомендовал властям 21 штата ужесточить санитарные ограничения

Белый дом считает, что по меньшей мере 21 американский штат должен вернуться к более строгим санитарным ограничениям в связи с ростом числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в докладе подготовленном для учрежденной президентом США Дональдом Трампом правительственной группы по борьбе с распространением коронавируса.

По информации газеты, доклад, датированный 26 июля, официально не публиковался и был распространен среди федеральных чиновников, а также направлен губернаторам штатов. Аналогичный доклад был составлен 14 июля, тогда рекомендации Белого дома касались 18 штатов.

Согласно последним данным, которые приводит The New York Times, в Белом доме считают, что возобновить действие санитарных ограничений необходимо в штатах Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Миссури, Северная Дакота и Висконсин.

В ряде американских штатов наблюдается быстрое распространение вируса. В некоторых из них за последние недели уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки. Из-за этого власти штатов приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 149,1 тыс. человек.