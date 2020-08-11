Власти США выделят частному сектору новые частоты для 5G

Американские власти выделят частным компаниям принадлежавшие ранее военным частоты в диапазоне 3,45-3,55 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G). Об этом сообщил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника президента США по политике в области науки и техники Майкл Крациос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Белый дом и министерство обороны объявляют о том, что мы выявили 100 МГц крайне необходимых частот среднего диапазона, которые могут быть доступны для коммерческих целей в сфере 5G", - сказал он.

"Важно, что конкретно этот диапазон от 3450 до 3550 МГц был выявлен по той причине, что его можно сделать доступным, не жертвуя при этом военными возможностями и национальной безопасностью", - отметил представитель американской администрации.

По его словам, частные компании смогут приобретать эти частоты начиная с декабря 2021 года. "Это самый быстрый в истории процесс передачи федеральных частот для коммерческого использования", - добавил Крациос.