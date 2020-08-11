Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

Секретная служба США, занимающаяся охраной американского руководства, сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома, при этом в ходе инцидента никто из охраняемых лиц не подвергся опасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Секретная служба подтверждает, что на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника [службы], - говорится в сообщении спецслужбы в Twitter. - Расследование продолжается. [Подозреваемый] мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений".

Раннее в понедельник президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию спустя около пяти минут после начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, затем глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны. По возвращении Трамп сообщил журналистам об инциденте, произошедшем за пределами комплекса.