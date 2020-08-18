Трамп заявил, что помилует "очень важного человека"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник намерен подписать указ о помиловании кого-то "очень и очень важного". Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают журналисты, американский лидер не уточнил, кого он имеет в виду, однако пояснил, что речь идет не о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне и не об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене.

15 августа Трамп заявил на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.