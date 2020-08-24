В работе Zoom произошел сбой

Компания Zoom Video Communications, являющаяся оператором сервиса видеоконференций Zoom, подтвердила, что пользователи сообщают о сбоях в работе платформы. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили от пользователей сообщения о том, что они не могут зайти на сайт сервиса (zoom.us) и не могут начать видеоконференции и вебинары или присоединиться к ним. Мы разбираемся [с неполадками] и будем сообщать новую информацию по мере поступления", - говорится в заявлении компании.

Ранее о сбоях сообщила газета The Independent. По ее данным, пользователи сталкиваются с проблемами при попытке присоединиться к видео-конференции или начать новую. Также сообщается о сбое в работе сайта Zoom.

Zoom-конференции стали пользоваться особой популярностью с началом пандемии. После введением режима самоизоляции многие перешли в формат онлайн-встреч.