В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

Несколько катеров затонули на озере Трэвис в штате Техас во время лодочного парада в поддержку президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это случилось во время парада. Нам поступило сразу несколько сообщений о катерах, которые терпят бедствие, и часть из них затонула", - заявили телеканалу в местном офисе шерифа. Причины произошедшего пока не поясняются.

В результате инцидента никто не пострадал, говорится в Twitter местной службы неотложной медицинской помощи.

"Никаких травм не было, и срочная медицинская помощь никому не понадобилась в результате этих инцидентов", - отмечают медики.

В самом параде, по этим данным, приняли участие несколько сотен плавсредств. Аналогичные мероприятия в поддержку действующего президента в субботу проходят и в других местах по всей стране, в том числе в штатах Флорида, Калифорния и Нью-Джерси.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.