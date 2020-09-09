В Техасе задержали угрожавшего взорвать Хьюстонский университет

Правоохранительные органы в штате Техас задержали жителя Ричмонда, якобы угрожавшего взорвать Хьюстонский университет. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении местной прокуратуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что 2 сентября 19-летний Ибрахим Ахмед аль-Баяти подключился к онлайн-лекции Хьюстонского университета, которая проводилась с помощью сервиса видеоконференций Zoom. Предположительно, он прервал занятия и сообщил, что "вуз будет взорван через несколько дней". После этого он, как указала прокуратура, произнес на арабском языке фразу в поддержку террористической организации "Исламское государство".

По данным агентства Associated Press, задержанный отверг обвинения властей, заявив, что все его высказывания были не более чем просто шуткой, придуманной им вместе с его другом. Прокуратура в свою очередь подчеркнула, что ранее аль-Баяти мог заниматься рекрутингом в ряды террористов.

Мужчина был задержан в минувшую пятницу. Расследование дела вело ФБР. В случае признания его виновным аль-Баяти грозит до 10 лет тюремного заключения.