ВВС США применили собак-роботов на учениях

Собаки-роботы использовались на учениях американских ВВС, это один из крупнейших в истории американских военных экспериментов в области высоких технологий. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, роботов сбрасывали с борта самолета C-130, чтобы они проводили разведку местности на предмет возможных угроз.

Роботы под названием Vision 60 UGV, или «автономные беспилотные наземные транспортные средства», произведены компанией Ghost Robotics из Филадельфии.

«Электронные собаки — это всего лишь одно звено в том, что американские военные называют Advanced Battle Management System (ABMS)», — говорится в сообщении.

По словам Уилла Рокера, помощника секретаря ВВС США по закупкам, технологиям и материально-техническому обеспечению, на поле боя будущего солдаты столкнутся с «головокружительным массивом информации», для оценки которого им придется полагаться на технику.

«Оценка данных, как важного военного ресурса, имеет не меньшее значение, чем реактивное топливо или спутники», — сказал он.