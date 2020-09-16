Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в США может быть готова через несколько недель

Вакцина от коронавируса в США может быть готова через три или четыре недели. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая в эфире телеканала ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину <...>. А нам осталось несколько недель до ее получения. Это может быть три-четыре недели", - сказал он. "У нас великолепные компании, и они очень, очень близки", - добавил Трамп.

Трамп допустил оговорку, заявив, что коронавирус пропадет из-за того, что со временем у людей разовьется "стадное чувство". "Теперь, когда у нас будет вакцина, он [коронавирус] исчезнет намного быстрее. Но он исчез бы и без вакцины, Джордж", - отметил Трамп, обращаясь к ведущему АВС Джорджу Стефанопулосу. Тот в свою очередь попросил президента пояснить, что он имеет в виду.

Судя по всему, Трамп имел в виду так называемый коллективный иммунитет или иммунитет толпы, который возникает, если той или иной болезнью переболело подавляющее большинство людей. По-английски этот феномен называется herd immunity.