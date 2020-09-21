В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета

По меньшей мере четыре человека погибли в штате Техас при падении небольшого самолета. Об этом 20 сентября сообщила телекомпания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании, самолет разбился при попытке совершить аварийную посадку из-за проблем с двигателем. Уточняется, что при крушении погибли два мужчины и две женщины. Самолет вылетел из города Остин и возвращался в Луизиану.

Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил на своей странице в Twitter, что ведется расследование в связи с произошедшим. По его информации, речь идет о самолете Piper PA-46.