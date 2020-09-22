В Белом доме заявили, что условия сделки с TikTok по-прежнему согласовываются

Сделка по продаже американского сегмента китайской социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart не согласована до конца, ее параметры видоизменяются. Об этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил во вторник в эфире телеканала CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я имею в виду, что процесс [согласования условий сделки] продолжается и эволюционирует. Я не хотел бы забегать вперед, президент выразил определенный оптимизм в этом отношении, но сделка еще не завершена", - уточнил Кадлоу.

Он подтвердил, что США считают принципиально важным урегулировать вопрос безопасности персональных данных пользователей американского сегмента соцсети и вопрос прав собственности. "Главный претендент Oracle прорабатывает это с технической точки зрения. Я не могу предвосхищать, каков будет финальный результат. Президент хочет, чтобы новая компания принадлежала США, если эта новая компания появится", - пояснил глава Национального экономического совета Белого дома.

Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok Oracle и Walmart. По его словам, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к Китаю", сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас. Владельцем соцсети является китайская ByteDance.

Власти США ранее сообщили, что начнут ограничивать работу TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента соцсети. Запрет на скачивание в Соединенных Штатах приложения TikTok и мессенджера WeChat должен был вступить в силу 20 сентября. Минторг США 19 сентября отложил на неделю вступление запрета в силу.