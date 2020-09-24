Boeing рассчитывает на восстановление мирового авиатрафика через два года

Американская корпорация Boeing рассчитывает на восстановление количества перелетов в мире через два года и возвращение к докризисным темпам роста в авиапроме через три года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Мы прогнозируем, что возврат к темпам роста, которые мы видели за последние 10-15 лет, произойдет не раньше, чем через три года. Наверное, трафик восстановится года через два", - сказал он на инвестиционной конференции Американской торговой палаты.

По прогнозам, авиакомпании по всему миру потеряют около $800 млрд в этом году, отметил Кравченко. "В лучшем случае (в этом году) мы будем видеть 40% перевезенных пассажиров по сравнению с докризисным уровнем и это, конечно, отразится на миллионах рабочих мест в авиатранспортной индустрии и в авиационной отрасли", - считает глава компании в РФ.

Он напомнил, что Boeing намерен из-за пандемии сократить объемы производства в 2 раза, а широкофюзеляжных самолетов - в 2,5 раза.

При этом, если пассажирские авиаперевозки в мире упали примерно на 60%, грузовые выросли на 50%. "Несмотря на то, что мы прогнозируем очень длинное, может быть - тысяча дней, три года - время восстановления, перспектива достаточно хорошая", - подчеркнул Кравченко.