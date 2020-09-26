American Airlines добилась правительственного кредита в $5,5 млрд

Американская авиакомпания American Airlines получит правительственный кредит в размере $5,5 млрд, сообщает в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авиакомпания также может привлечь еще до $2 млрд в октябре. Это будет зависеть от того, как Минфин США выделит дополнительные средства в рамках кредитного пакета в размере $25 млрд для авиакомпаний.

Уточняется, что изначально American Airlines было выделено $4,75 млрд, однако некоторые перевозчики (Delta Airlines и Southwest Airlines) отказались от своей доли. Это позволило перераспределить средства для использования другими авиакомпаниями.

К настоящему времени вашингтонская администрация ассигновала с согласия Конгресса США на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (Центробанком) США. В июле республиканцы в Сенате Конгресса пытались предложить демократам принять дополнительный законопроект такого рода в объеме около $1 трлн, но сторонам не удалось прийти к компромиссу по содержанию текста. Предпринятая в сентябре республиканцами в верхней палате Конгресса еще одна такая попытка тоже потерпела провал. Общий объем финансирования заложенных в том законопроекте мер составлял порядка $500 млрд.

Крупные американские авиакомпании ранее получили федеральную помощь в размере $25 млрд. Средства выделялись в виде грантов, поэтому их не нужно возвращать. Согласно условиям предоставления помощи, перевозчики не имеют права осуществлять массовые увольнения до конца сентября.