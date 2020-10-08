США проведут 8 октября трехсторонние консультации с Афганистаном и Туркменией

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в четверг проведет трехстороннюю виртуальную встречу с представителями Афганистана и Туркмении. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тематика консультаций не уточняется. Мероприятие будет проходить в закрытом для прессы формате.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что оставшиеся в Афганистане американские войска должны вернуться на территорию США к Рождеству. Католики и протестанты отмечают этот праздник 25 декабря. До этого помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что численность воинского контингента США в Афганистане к началу следующего года сократится до 2,5 тыс. человек.

В конце сентября исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви выступил с заявлением, что Пентагон нацелен на полный вывод войск США из Афганистана к маю 2021 года.

29 февраля в Дохе США и радикальное движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. В свою очередь талибы гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Во время ее пика в 2010-2013 годы численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.