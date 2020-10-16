В Пентагоне заявили, что США не намерены наращивать продажи оружия

У Соединенных Штатов нет намерения наращивать продажи оружия, но они готовы удерживать свои позиции в этом сегменте. Об этом сообщила директор Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США Хайди Грант в ходе видеоконференции в американском Институте Ближнего Востока, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что есть сверхдавление по увеличению продаж [оружия]", - сказала она, отвечая на вопрос о возможном давлении на ее ведомство со стороны администрации США в условиях конкуренции с Россией и Китаем в этом сегменте. Грант отметила, что США намерены сохранять свои позиции по продажам оружия, так как их международные партнеры заинтересованы в покупке американских вооружений. Она добавила, что ведомство продолжит поддержку американских производителей вооружений на мировом рынке.

Грант возглавила Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США в начале августа, это ее первое публичное выступление с момента вступления в должность.